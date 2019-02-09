معركة المساعدات …مادورو يرفض المساعدات الأميركية ومادورو يحذر من عرقلة دخولها

2019/02/09 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة إن على الولايات المتحدة توزيع المساعدات الإنسانية التي أرسلتها، في كولومبيا حيث تخزنها هناك، في حين حذرت المعارضة من أن منع دخول الطعام والدواء الذي تشتد الحاجة إليه في البلاد قد يمثل جرائم ضد الإنسانية.وبعد يوم من وصول قافلة المساعدات إلى مدينة كوكوتا الحدودية سخر الرئيس نيكولاس […]

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