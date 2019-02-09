النفط ينهي الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

2019/02/09 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وبعد أن سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر.وفي جلسة هادئة نسبيا، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 52.72 دولار للبرميل لكنها هبطت أكثر من […]

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