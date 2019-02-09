نتائج فياريال السلبية متواصلة

2019/02/09 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط فياريال في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ريال بلد الوليد الجمعة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.ويعود آخر انتصار لفياريال إلى الخامس والعشرين من تشرين الثاني أمام ريال بيتيس 2-1.ويحتل فياريال المركز التاسع عشر برصيد عشرين نقطة بينما رفع ريال بلد الوليد رصيده إلى 26 نقطة.

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