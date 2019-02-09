الخلافات بشأن النفوذ الإيراني تهدد تماسك الحشد الشعبي

2019/02/09 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تسبب تصريح متلفز في اعتقال زعيم أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة التي قاتلت في سوريا سنوات عديدة، ما كشف عن

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