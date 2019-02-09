المؤبّد لمرتكب الاعتداء على مسجد في كيبيك

2019/02/09 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أصدرت محكمة في كيبيك الجمعة حكماً بالسجن المؤبّد، على ألا تقلّ مدّته عن 40 عاماً، بحق شاب كندي أدين بقتل ستة مصلّين في مسجد كيبيك في كانون الثاني2017، في ما اعتبر أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب.وطالبت النيابة العامة بأن تكون مدة السجن 150 عاما لتشكل رادعاً، لكن القاضي فرنسوا […]

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