2019/02/09 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بترشيح الأميرة أوبولراتانا ماهيدول، الشقيقة الكبرى لملك تايلند، لمنصب رئيسة الوزراء تسجل سابقة تاريخية في تلك الدولة، التي تنفرد بألقاب أخرى في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبار للملكية والعسكر في تايلند.. أميرة تنافس على رئاسة الوزراء قبل 10 ساعات) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختبار للملكية والعسكر في تايلند.. أميرة تنافس على رئاسة الوزراء قبل 10 ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).