2019/02/09 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – تشكل خطوة إيران نقل مركز تزويد الأسلحة لسوريا من مطار دمشق الدولي إلى قاعدة “تي فور” العسكرية والتي تعرف أيضا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تموضع إيراني في “تي فور” يطمئن إسرائيل) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تموضع إيراني في “تي فور” يطمئن إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).