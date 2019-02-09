قطر تدشن “طريق المجد” أكبر مشاريع الطرق في البلاد

2019/02/09 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت الحكومة القطرية اليوم الخميس أكبر الطرق السريعة في البلاد بسبعة مسارات تستوعب أكثر من 14 ألف مركبة في الساعة، وذلك ضمن

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