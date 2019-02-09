2019/02/09 | 06:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

/ Jonathan Ernst

الموفد الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد

أعرب الموفد الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد الجمعة عن أمله في التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان يشمل طالبان قبل موعد الانتخابات المقررة في يوليو 2019.

إقرأ المزيد

وجاءت تصريحات خليل زاد خلال منتدى نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام لمناقشة الدفع باتّجاه تسوية سياسية لنزاع في أفغانستان عمره 17 عاما.وقال خليل زاد خلال مؤتمر في واشنطن "سيكون في صالح أفغانستان أن نتمكّن من التوصّل لاتفاق سلام قبل الانتخابات المقررة في يوليو"، لكنه أكد أن الأمر لا زال يتطلب "الكثير من العمل".وصرح خليل زاد العائد من كابل وقطر "بين اليوم ويوليو هناك متّسع من الوقت".وأبدى الموفد الأمريكي تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق سلام، وأشار إلى إعداد مسودّة ورقة عمل لكنه أكد أن شيئا لم ينجز بعد.





إقرأ المزيد

وبدأت الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع طالبان بهدف إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة في تاريخها، فيما يشكك العديد في جدوى المحادثات لأسباب عدة أبرزها عدم مشاركة الحكومة الأفغانية التي تعتبرها طالبان "دمية" بيد الولايات المتحدة، كما يشكك محللون في مصداقية طالبان التي أعلنت أنها ستمتنع عن توفير ملاذ آمن للمتطرّفين الأجانب.وتأتي المحادثات مع طالبان في الوقت الذي قرر فيه ترامب في شهر ديسمبر سحب نصف القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان وتعدادها حوالي 14 ألف عسكري.المصدر: أ ف ب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موفد واشنطن يأمل بالتوصل لاتفاق سلام مع طالبان قبل شهر يوليو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موفد واشنطن يأمل بالتوصل لاتفاق سلام مع طالبان قبل شهر يوليو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).