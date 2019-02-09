ترامب: القمّة الثانية مع كيم ستعقد في هانوي نهاية الجاري

2019/02/09 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 شباط الجاري.وسبق أن تم الإعلان عن البلد الذي سيحتضن هذه القمة وموعد عقدها، لكن ما كان لم يكن معروفاً هو في أي مدينة فيتنامية تحديداً ستجري هذه الثانية […]

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