التجارة: لا نستطيع توفير مواد البطاقة التموينية طيلة العام الجاري لهذا السبب

2019/02/09 | 07:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، ليل الجمعة، أن تخصيصاتها المالية في موازنة 2019 و البالغة ترليون و 500 مليار دينار لا تكفي لشراء مواد البطاقة التموينية طيلة

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