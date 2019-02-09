صحفيون وناشطون مدنيون يواجهون عقوبة الاعدام في دهوك

2019/02/09 | 08:01

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بغداد- العراق اليوم:

إستنكرت شبكة المحامين المتطوعين لحرية التعبير في العراق تعرض عشرات الصحفيين والناشطين المدنيين ل...





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