جريمة جديدة للدواعش: إعدام 3 اشقاء كانوا يبحثون عن الكمأ في صلاح الدين

2019/02/09 | 08:01

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بغداد- العراق اليوم:

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بح...





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