برشلونة يحدد شرطين لرحيل كوتينيو

2019/02/09 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:كشف تقرير صحفي إسباني، أن إدارة برشلونة وضعت شرطين لاتخاذ قرار التضحية بالبرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب البارسا، في الصيف المقبل.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة غير راضية عن أداء كوتينيو في الموسم الحالي، خاصة وأن تراجع مستواه ليس أمرا طارئا، ولكنه استمر لمدة طويلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لا يستبعد بيع النجم البرازيلي في الصيف المقبل، إذا لم يتطور مستواه بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة.كما أن إدارة البارسا تنتظر الحصول على عرض مغرٍ، لتعويض المقابل الضخم الذي دفعه النادي الكتالوني لضم كوتينيو من ليفربول (نحو 160 مليون يورو).



وبعيداً عن انخفاض مستوى كوتينيو في الجانب الهجومي، فإن تراخي اللاعب في أداء واجباته الدفاعية يزيد من أزمته داخل "كامب نو".



وسيحصل كوتينيو على فرصة أكبر للمشاركة بالمباريات المقبلة، عقب إصابة زميله آرثر ميلو وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

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