وباء إيبولا حصد أكثر من 500 قتيل في الكونغو الديموقراطية خلال ستة أشهر

2019/02/09 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديموقراطية مساء الجمعة أنّ فيروس إيبولا حصد أكثر من 500 قتيل في شرق البلاد خلال ستة أشهر.وقالت وزارة الصحة في نشرتها اليومية عن حصيلة الوباء “في المحصّلة توفّي خمسمئة وشخصان وشفي 271 شخصاً”.وأوضحت الوزارة أنّ 441 شخصاً ممّن توفّوا تأكّدت إصابتهم بإيبولا، في حين أنّ […]

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