الهلال يحقق أرقاماً قياسية بعد ثلاثية الباطن

2019/02/09 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر حقق نادي الهلال، رقماً قياسياً في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز على نظيره الباطن مساء أمس الجمعة.وفاز الهلال على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينها في الجولة الـ 19 من بطولة الدوري.

وبعد ثلاثية الامس في شباك الباطن، أصبح الهلال هو الفريق الوحيد من فرق الوري، الذي استطاع هز الشباك في كل مباراة خاضها حتى الآن منذ انطلاق الموسم الجاري.

وواصل الهلال نجاحاته وأرقامه القياسية هذا الموسم، حيث أنه أصبح الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة خارج قواعده من بين فرق الدوري حتى الآن.



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الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





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