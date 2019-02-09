الأهلي يتسلح بصفقات يناير لإعتلاء عرش إفريقيا

2019/02/09 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدا فاز المارد الأحمر على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجيش الثالث ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي على أعتاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي قطع شوطا كبيرا في التأهل عن مجموعته لدور الـ16 بعدما رفع الفريق رصيده إلى النقطة رقم 7 في صدارة المجموعة التي تضم كل من شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الأنجولي.

الأهلي يتغلب على الاصابات والمعوقات ويواصل مسيرته

ونجح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في التغلب على أزمة الإصابات التي ضربت المارد الأحمر مؤخرا واستمرار نغمة الانتصارات محليا وإفريقيا.

لاسارتي استطاع بمعاونة جهازه الفني في الأهلي إلى إيجاد حلول للاعبين الغابين عن المارد الأحمر في الفترة الماضية ولا سيما بعدما أبرم الفريق صفقات سوبر في الميركاتو الشتوي الماضي.

الأهلي يدعم صفوفه بصفقات نارية

ونجح مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي في التعاقد مع 8 لاعبين سوبر خلال الميركاتة الشتوي الماضي من أجل تدعيم الفريق وإعتلاء منصة التتويج الإفريقية الغائبة عن الفريق منذ مدة.

ميركاتو تاريخي للأهلي بـ 214 مليون جنيه

وتعاقد الأهلي مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بملبع يصل إلى90 مليون جنيه، وحمدي فتحي نجم إنبي بمبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه، وياسر إبراهيم مدافع سموحة السكندري بـ30 مليون جنيه، محمد محمود نجم وادي دجلة بـ20 مليون جنيه، كما تعاقد الأهلي مع محمود وحيد لاعب مصر المقاصة من المقاصة بـ15 مليون جنيه، واستعاد النادي الأهلي خدمات الفتى الشقي رمضان صبحي من صفوف هيريرسفيلد لمدة 6 شهور بمبلغ يصل إلى 18 مليون جنيه، جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي بمبلغ 3 ملايين جنيه ونصف، واخيرا الاعب الشاب إسماعيل الليثي بمليوني جنيه.

الأهلي يتحدى إنبي قبل الصدام الإفريقي

ويلتقي الأهلي مع إنبي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري العام موسم 2018-2019.

ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة وتحديدا في شهر فبراير من ضغط المباريات حيث من المفترض أن يخوض المارد الأحمر 8 مواجهات من العيار الثقيل في الشهر الجاري.

خاض الأهلي من الـ8 مواجهات لقاء وحيد أمام سيمبا التنزاني، ويخوض اليوم القاء الثاني أمام إنبي ويتبقى له 6 مواجهات على النحو التالي:-

- الجمعة 8 فبراير ..



الأهلي وحرس الحدود (الدوري المصري)

- الثلاثاء 12 فبراير ..



سيمبا والأهلي (دور المجموعات الإفريقي)

- السبت 16 فبراير ..



الإنتاج الحربي والأهلي (الدوري المصري)

- الأربعاء 20 فبراير ..



الأهلي والداخلية (الدوري المصري)

- الأحد 24 فبراير ..



الجونة والأهلي (الدوري المصري)

- الخميس 28 فبراير ..



الأهلي وبيراميدز (الدوري المصري)

الأهلي يكشف موعد عودة المصابين

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن أحمد فتحي مدافع المارد الاحمر سيشارك في في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش، ووبدأ فتحي، في الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في "الجيم" التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وتعرض أحمد فتحي لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

كما قطع وليد أزارو مهاجم الفريق شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق.

وبدأ مروان محسن مهاجم الأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدا فاز المارد الأحمر على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجيش الثالث ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي على أعتاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا

الأهلي قطع شوطا كبيرا في التأهل عن مجموعته لدور الـ16 بعدما رفع الفريق رصيده إلى النقطة رقم 7 في صدارة المجموعة التي تضم كل من شبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الأنجولي.

الأهلي يتغلب على الاصابات والمعوقات ويواصل مسيرته

ونجح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في التغلب على أزمة الإصابات التي ضربت المارد الأحمر مؤخرا واستمرار نغمة الانتصارات محليا وإفريقيا.

لاسارتي استطاع بمعاونة جهازه الفني في الأهلي إلى إيجاد حلول للاعبين الغابين عن المارد الأحمر في الفترة الماضية ولا سيما بعدما أبرم الفريق صفقات سوبر في الميركاتو الشتوي الماضي.

الأهلي يدعم صفوفه بصفقات نارية

ونجح مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي في التعاقد مع 8 لاعبين سوبر خلال الميركاتة الشتوي الماضي من أجل تدعيم الفريق وإعتلاء منصة التتويج الإفريقية الغائبة عن الفريق منذ مدة.

ميركاتو تاريخي للأهلي بـ 214 مليون جنيه

وتعاقد الأهلي مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بملبع يصل إلى90 مليون جنيه، وحمدي فتحي نجم إنبي بمبلغ يصل إلى 30 مليون جنيه، وياسر إبراهيم مدافع سموحة السكندري بـ30 مليون جنيه، محمد محمود نجم وادي دجلة بـ20 مليون جنيه، كما تعاقد الأهلي مع محمود وحيد لاعب مصر المقاصة من المقاصة بـ15 مليون جنيه، واستعاد النادي الأهلي خدمات الفتى الشقي رمضان صبحي من صفوف هيريرسفيلد لمدة 6 شهور بمبلغ يصل إلى 18 مليون جنيه، جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي بمبلغ 3 ملايين جنيه ونصف، واخيرا الاعب الشاب إسماعيل الليثي بمليوني جنيه.

الأهلي يتحدى إنبي قبل الصدام الإفريقي

ويلتقي الأهلي مع إنبي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الدوري العام موسم 2018-2019.

ويعاني الأهلي في الفترة الأخيرة وتحديدا في شهر فبراير من ضغط المباريات حيث من المفترض أن يخوض المارد الأحمر 8 مواجهات من العيار الثقيل في الشهر الجاري.

خاض الأهلي من الـ8 مواجهات لقاء وحيد أمام سيمبا التنزاني، ويخوض اليوم القاء الثاني أمام إنبي ويتبقى له 6 مواجهات على النحو التالي:-

- الجمعة 8 فبراير ..



الأهلي وحرس الحدود (الدوري المصري)

- الثلاثاء 12 فبراير ..



سيمبا والأهلي (دور المجموعات الإفريقي)

- السبت 16 فبراير ..



الإنتاج الحربي والأهلي (الدوري المصري)

- الأربعاء 20 فبراير ..



الأهلي والداخلية (الدوري المصري)

- الأحد 24 فبراير ..



الجونة والأهلي (الدوري المصري)

- الخميس 28 فبراير ..



الأهلي وبيراميدز (الدوري المصري)

الأهلي يكشف موعد عودة المصابين

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن أحمد فتحي مدافع المارد الاحمر سيشارك في في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش، ووبدأ فتحي، في الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في "الجيم" التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وتعرض أحمد فتحي لإصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

كما قطع وليد أزارو مهاجم الفريق شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق.

وبدأ مروان محسن مهاجم الأهلي تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

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