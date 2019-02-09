النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسارة

2019/02/09 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وبعد أن سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر.وفي جلسة هادئة نسبيا، بحسب "رويترز" أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 52.72 دولار للبرميل لكنها هبطت أكثر من 4 بالمئة على مدار الأسبوع.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا لتسجل عند التسوية 62.02 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على خسارة تبلغ أكثر من واحد في المئة.ولقيت السوق دعما متواضعا يوم أمس الجمعة من أنباء بأن الولايات المتحدة والصين ربما ما زال بمقدورهما الوفاء بمهلة تنتهي في أول آذار لتسوية بعض القضايا في نزاعهما التجاري.

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