تركيا: على السعودية تسليم قتلة خاشقجي كدليل لرغبتها في العدالة

2019/02/09 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، ليل الجمعة، يجب على السلطات السعودية تسليم تركيا قتلة الصحفي جمال خاشقجي كدليل على رغبتهم

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