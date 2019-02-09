مدير ناحية سفوان: حكومة البصرة ظلمتنا في موازنة 2019 والقانون سيكون الفيصل

2019/02/09 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت ناحية سفوان جنوب غرب البصرة، اليوم السبت الحكومة المحلية في المحافظة لإنصاف الناحية ضمن موازنة عام 2019 ومراعاة الحاجة و "المظلومية" التي تعاني منها

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