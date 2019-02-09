البلديات تتبنى مشروعا لزراعة الاف النخيل في عموم مدن ذي قار

2019/02/09 | 08:30

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية بلديات ذي قار المباشرة بمشروع جديد لزراعة الاف فسائل النخيل لاغراض انتاجية ولاغراض الزينة في عموم مدن المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية بلديات ذي قار المباشرة بمشروع جديد لزراعة الاف فسائل النخيل لاغراض انتاجية ولاغراض الزينة في عموم مدن المحافظة .وقال مدير بلديات ذي قار حسن دعدوش لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته وجهت الاقسام البلدية في عموم الوحدات الادارية بزراعة ما لا يقل عن الف فسيلة في كل وحدة ادارية .واوضح ان الفسائل ستزرع ضمن مساحات محددة يطلق عليها ( حديقة النخيل ) وذلك تحت اشراف الكوادر البلدية على ان تنقل لاحقا لتزرع في الجزرات الوسطية او تستثمر للانتاج الزراعي .

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