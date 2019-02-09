وصول بعثة اثارية تنقيبية اميركية الى ذي قار

2019/02/09 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

افاد مصدر امني في قيادة شرطة ذي قار اليوم الجمعة عن وصول بعثة تنقيبية اثارية من الجامعة الاميركية ستوني بروك تضم 20 منقبا اثاريا وباختصاصات اثارية مختلفة برئاسة اليزابيث ستون.





وكالات:افاد مصدر امني في قيادة شرطة ذي قار اليوم الجمعة عن وصول بعثة تنقيبية اثارية من الجامعة الاميركية ستوني بروك تضم 20 منقبا اثاريا وباختصاصات اثارية مختلفة برئاسة اليزابيث ستون.وقال المصدر للمربد، ان البعثة التنقيبية وصلت اليوم على امل ان تباشر اعمالها التنقيبية قريبا بمدينة اور الاثرية في موسمها الثالث ولمدة شهرين ونصف، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية وفرت جميع مستلزمات الدعم الامني لوصول البعثة التنقيبية الى مقر عملها الجديد في مدينة اور الاثرية.المصدر: المربد

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