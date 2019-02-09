الجمارك العامة تعلن موعد المباشرة بتوحيد الإجراءات والرسوم مع اقليم كردستان

2019/02/09 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتصاد ,

2019/02/09 10:30

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بغداد- العراق اليوم:أصدرت الهيئة العامة للجمارك بياناً خاصاً بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ المتعلق بتوحيد الإجراءات والرسوم الجمركية على مستوى كافة المنافذ الحدودية، موضحة أن موعد المباشرة بتوحيد الإجراءات والرسوم مع اقليم كردستان سيكون اعتباراً من يوم 17 شباط الحالي.

وقالت الهيئة، في بيان إن "الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وجمارك اقليم كردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧ شباط ٢٠١٩ والذي تعتبره خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير"، مبينة أن "القرار تضمن توحيد رسوم التعريفة الجمركية في المنافذ الحدودية كافة بما فيها منافذ أقليم كردستان (برويزخان ، باشماخ ، إبراهيم الخليل ، حاج عمران ، مطار اربيل ، مطار السليمانية)".

واوضحت ان القرار تضمن ايضا "اعتماد تصريحة جمركية موحدة (بيان جمركي) باللغتين العربية والكردية حسب قانون الجمارك"، مشددة على "التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المتعلقة بحماية المنتج الوطني والرزنامة الزراعية".

واوضحت، أن القرار اشار الى "التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق الجزء الخاص بها في الأتفاقيات الدولية الموقعة بين جمهورية العراق والدول الأخرى وخاصة ما يتعلق بالأعفاء الجمركي، وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (186)لسنة 2018 الخاص بترسيم الحاويات على حجم الحاويات والعودة للسياقات المعتمدة وفقاً للقانون".

كما بينت الهيئة أن القرارتضمن كذلك "الغاء النقاط الكمركية الحالية في كل من (فايدة) (شيراوه -شمال كركوك) و ( ليلان - شرق كركوك)".

وتؤكد الهيئة أن "القرار جاء لدعم القطاع الخاص من خلال تحقيق مبدأ العدالة في فرض الرسوم ولتشجيع التنافس بين الشركات على اساس الجودة والخدمات في ظل تساوي التكاليف بين الجميع مع العرض ان القرار تضمن تخفيضاً كبيراً على الأقيام الاستيرادية وعلى نسبة الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة واعتماد اقيام استيرادية موحدة".

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