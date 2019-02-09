صحيفة تكشف عن الهدف الرئيسي لزيارة البارزاني الى بغداد

2019/02/09 | 08:33

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بغداد- العراق اليوم:

كشفت صحيفة خليجية، عن الهدف الرئيسي لزيارة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني الى بغداد، ف...





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