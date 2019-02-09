2019/02/09 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الجمعة، غياب لاعب كرة القدم البرازيلي أرثور هينريك ميلو عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.ووفقاً لتغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بتويتر، فإن "أرثور سيغيب لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة"، دون الكشف عن نوعية الإصابة.وتعرض أرثور لإصابة خلال مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض، الأربعاء الماضي، في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وبذلك تأكد غياب أرثور عن مباراتي أتليتك بيلباو وبلد الوليد في الدوري الإسباني "الليغا"، وليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، وكذلك لقاء ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يخسر خدمات نجمه البرازيلي لمدة شهر بداعي الإصابة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يخسر خدمات نجمه البرازيلي لمدة شهر بداعي الإصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).