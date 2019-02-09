نائبة عن البصرة: ميناء الفاو سيشهد مراحل انجاز متقدمة خلال 2019

2019/02/09 | 08:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، السبت، عن تخصيص الحكومة الاتحادية نحو 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك المبلغ سيجعل الميناء يشهد مراحل متقدمة.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ميزانية محافظة البصرة لهذا العام قليلة جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للمحافظة من الخدمات العامة سيما […]

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