2019/02/09 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استعادوا السيطرة على عشرين موقعا وقرية بعملية عسكرية واسعة قبالة جيزان.وقال سريع في تصريح صحفي “إن العملية الهجومية بدأت فجر اليوم وأدت إلى استعادة السيطرة على عشرين موقعا وتأمين قرية الشليلة وسلسلة التباب السود ما أسفر عن مصرع وإصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني: سيطرنا على 20 موقعا في جيزان alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش اليمني: سيطرنا على 20 موقعا في جيزان) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش اليمني: سيطرنا على 20 موقعا في جيزان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).