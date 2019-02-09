2019/02/09 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، إن "السعودية بذلت جهودا كبيرة قبيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في سبيل تأسيس إمبراطورية إعلامية تهدف لتحديث صورتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف تحديث صورتها في الغرب.. السعودية سعت لتأسيس إمبراطورية إعلامية قبيل مقتل خاشقجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف تحديث صورتها في الغرب.. السعودية سعت لتأسيس إمبراطورية إعلامية قبيل مقتل خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).