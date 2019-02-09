مرور النجف تعلن المباشرة بطباعة لوحات تسجيل السيارات تمهيدا لتوزيعها

2019/02/09 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور النجف الأشرف، اليوم السبت، وصول لوحات التسجيل الخصوصي للمركبات إلى مديرية المحافظة، والمباشرة بطباعتها تمهيداً لتوزيعها في وقت لاحق.

وقال مدير مرور المحافظة

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