طبيب البيت الأبيض يحسم الجدل ويكشف الحالة الصحية لترامب

2019/02/09 | 08:53

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توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر الجمعة إلى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن ...

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