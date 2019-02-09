التخطيط النيابية: الحكومة أرسلت 40 قانونا للبرلمان خلال الأيام الماضية

2019/02/09 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، السبت، عن إرسال الحكومة نحو 40 قانونا الى مجلس النواب من اجل تشريعه خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينة أن القوانين اغلبها خدمية تمس حياة المواطن اليومية.وقال عضو اللجنة رائد فهمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب ارسل مخاطبة الى الحكومة بشأن مشاريع القوانين المرسلة من قبل […]

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