العثور على جثة قتيل داخل مخزن سيراميك جنوبي الناصرية

2019/02/09 | 09:02

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شبكة اخبار الناصرية:

افاد مصدر في شرطة ذي قار ، بالعثور على جثة رجل قتيل داخل مخزن جنوبي مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر في شرطة ذي قار ، بالعثور على جثة رجل قتيل داخل مخزن جنوبي مدينة الناصرية .وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ، ان مفرزة من الشرطة المحلية وبناء على بلاغ امني ، عثرت اليوم على جثة رجل البالغ من العمر 54 عاما داخل مخزن للسيراميك قرب المستشفى التركي جنوبي الناصرية .واوضح ان الجثة التي نقلت الى شعبة الطب العدلي في الناصرية ، كان عليها اثار عدد من الطعنات بالة حادة .وبين ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته واعتقال الجناة .انتهى،ت ع ح.

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