2019/02/09 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت القوات الأمنية العراقية ضبط "وكرٍ للإرهابيين" في منطقة "وادي الكور" بمحافظة كركوك، وعثروا بداخله على سلاحٍ ومواد مختلفة.وأفاد مركز الإعلام الأمني، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، بأنه "وفق معلومات دقيقة، تمكنت استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور بمحافظة كركوك".وأضاف البيان أنه "ضبط الوكر جاء خلال عملية بحث ضمن محافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة".مشيراً إلى أن "الوكر احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصولياً".وفي سياق منفصل، أفاد المركز في البيان ذاته، بأن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".وتابع البيان أن "المتهم كان يمول العصابات الإرهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية".

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