قتيل وجرحى باصطدام قطارين في برشلونة

2019/02/09 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصطدم قطارا ركاب على نفس القضبان قرب برشلونة، الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، وفق السلطات.ووقع الحادث بين بلدتي سان فنسانس دي كاستيليت ومانريزا، شمال غرب برشلونة، وفق خدمات الطوارئ بكتالونيا.وكان أحد القطارين متجها إلى برشلونة والآخر إلى مانريزا بشمال شرق إسبانيا، عندما اصطدما ببعضهما على نفس القضبان.وأظهرت […]

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