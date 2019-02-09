قُبيل لقاء القمة.. ترامب يغرد بشأن كوريا الشمالية

2019/02/09 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحول كوريا الشمالية إلى قوة اقتصادية كبيرة، لافتاً إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “قد يفاجئ البعض لكنه لن يفاجأني، لأنني تعرفت عليه، وفهمت تماما إلى أي حد هو قادر”.وقال ترامب في تغريدة تابعها “ناس”، اليوم (9 شباط 2019)، إن “كوريا الشمالية ستصبح صاروخا من […]

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