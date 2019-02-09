نائبة عن البناء: أزمة مرشح الداخلية ستحل بالتراضي مع الإصلاح

2019/02/09 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، السبت، عن بوادر انفراج في ازمة مرشحي الوزارات الامنية سيما الداخلية ستعلن خلال الايام المقبلة، مشيرة إلى أن اي حل سيكون بالتوافق مع تحالف الإصلاح بشكل عام.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد عدة اجتماعات بين قادة تحالفي الاصلاح والبناء من اجل […]

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