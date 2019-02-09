موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

2019/02/09 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر يستضيف استاد سانتياجو بيرنابيو كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

انتهى لقاء الذهاب في استاد كامب نو بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، وهو ما يجعل فرصة الملكي أفضل نسبياً في الوصول للنهائي، فباللجوء بقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين سيكفي البلانكوس التعادل سلبياً في لقاء الإياب، أما البلاوجرانا فلن يكفيه إلا الفوز أو التعادل إيجابياً بنتيجة أكبر من (1-1) لخطف بطاقة التأهل لنهائي الكأس.





وصل برشلونة لهذا الدور بعد أن تخطى كولتورال ليونيسا في دور الـ32 بمجموع نتائج (5-1) بعد أن فاز ذهاباً بهدفٍ نظيف وإياباً بأربعة لهدف، ثم انتصر على ليفانتي بأربعة أهدافٍ لهدفين في مجموع مباراتي دور الـ16، أما ربع النهائي فقد واجه فيه إشبيلية الذي فاز ذهاباً بثنائيةٍ نظيفة، لكن زملاء ميسي سحقوهم إياباً بستة أهدافٍ لهدف.



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كان ريال مدريد قد تخطى ميليا في دور الـ32 بعشرة أهدافٍ لهدف كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم انتصر على ليجانيس بنتيجة (3-1) في دور الـ16، أما مواجهة ربع النهائي فكانت ضد جيرونا وانتصر الملكي بلقائي الذهاب والإياب بمجموع نتائج (7-3).





كأس ملك إسبانيا 2018-19 | مواعيد مباريات نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة والقنوات الناقلة بعد تعادل الذهاب ..هل يُصاب برشلونة بلعنة الكأس الرابعة؟ المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ريال مدريد - برشلونة سانتياجو بيرنابيو الأربعاء 27 فبراير 2019 ميلادياً، 22 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 3

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