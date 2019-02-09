مصرف الرافدين يعلن اعادة افتتاح فرعه في ناحية البغدادي بالانبار

2019/02/09 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصرف الرافدين اعادة افتتاح فرعه في ناحية البغدادي بقضاء هيت في محافظة الانبار لتقديم خدماته المصرفية للزبائن .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى, انه ” تم افتتاح فرع المصرف في البغدادي بحضور ممثلين عن المصرف وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر في المحافظة بعد عودة الاستقرار الأمني للمحافظة “.وأشار إلى إن ” افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية مما سيخفف كثيرا عن أعباء الموظفين والمتقاعدين والمواطنين في المحافظة كما انه سيوفر السيولة النقدية وتنفيذ كافة المعاملات المالية الأخرى”.





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