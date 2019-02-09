كلوب يدعو لاعبي ليفربول عليهم القتال بكل ذرة في أجسامهم

2019/02/09 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لاعبي فريقه للقتال بكل ذرة في أجسامهم، من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة بورنموث اليوم السبت، “في آخر 10 مباريات فقد سيتي 12 نقطة، بينما خسر ليفربول 7 نقاط فقط، هل هذا أمر مثير بالنسبة لي؟ ليس تماماً لأنه من […]

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