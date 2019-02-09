وزارة الهجرة تغلق مخيم نزراوا بعد إعادة النازحين

2019/02/09 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عودة 402 نازح من مخيم نزراوا التابع الى ناحية ليلان بمحافظة كركوك الى مناطق سكناهم المحررة من قبضة داعش الارهابية في قضاء الحويجة.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان، إن “فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل النازحين من مخيم نزراوا بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل لنقلهم الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء الحويجة فضلا عن توزيع مساعدات غذائية بينهم”.وأضاف نوروز أن “العائدين هم آخر الأسر التي كانت قاطنة في مخيم نزراوا فأغلق المخيم بعد عودتهم”.واكد أن “المخيمات في المحافظة ستشهد في القادم من الأيام عودة أغلب الأسر النازحة الى مناطق سكناها الأصلية المحررة”.





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