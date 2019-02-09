متنبئ جوي:استمرار الامطار في هذه المحافظات اليوم

2019/02/09 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف متنبئ جوي عن المحافظات المرشحة لاستمرار الامطار فيها اليوم السبت.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته بموقع التواصل {فيسبوك} ” بعد ليلة من الامطار كانت غزيرة في بعض الاماكن ، السحب بدأت تتلاشى من مناطق عديدة وتنحسر نحو شرق وجنوب البلاد اضافة الى الشمال”. واضاف ان” المدن المرشحة لاستمرار الامطار فيها نهار اليوم السبت هي:◀ البصرة / تنتهي العصر..



وتعود قطرات يوم الاثنين◀ذي قار / تنتهي العصر◀ميسان/ تنتهي بالليل والحذر من شدة الامطار الرعدية. ◀السماوة/ تنتهي بعد الظهر◀الديوانية/ تنتهي قبل الظهر◀واسط/ تتوقف قبل الظهر وترجع تمطر وتنتهي بالليل◀بغداد / تنتهي ليلا◀بابل/ تنتهي ليلا◀صلاح الدين/ تتتهي فجر الاحد◀ ديالى/ تنتهي في وقت متأخر من الليل◀سليمانية وكركوك واربيل وشمال الموصل / تنتهي صباح الاحد ، وتستمر السحب في الاجواء مع بعض الامطار الخفيفة نهار الاحد تكون متفرقه في بعض الاماكن من هذه المدن . ◀دهوك / تستمر فرص الامطار اليوم وغدا. ◀مناطق متفرقة من شرق الانبار/ تنتهي ليلا او العصر .واشار عطية الى ان ” هناك انخفاض طفيف جدا بدرجات الحرارة الاحد والاثنبن والثلاثاء، وستنخفض كثيرا يوم الاربعاء في مدن شمال البلاد خصوصا السليمانية اما باقي المدن فالانخفاض يكون طفيفا “.





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