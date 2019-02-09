القبض على ممول لـ”داعش” في ايسر الموصل

2019/02/09 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس اعلنت القوات الأمنية، السبت، عن القبض على احد ممولي تنظيم داعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل، بالإضافة إلى ضبط وكرٍ في منطقة وادي الكور بمحافظة كركوك.وذكر مركز الإعلام الأمني، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 شباط 2019)، أن”مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لتنظيم داعش في الساحل […]

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