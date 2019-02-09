شابة تعثر على رجل يرتدي ملابسها داخل خزانتها

2019/02/09 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صعقت شابة أمريكية عندما عادت إلى منزلها ليلا ووجدت رجلا يرتدي ملابسها ويختبئ في خزانتها الشخصية.وذكرت وسائل اعلامية تابعها “ناس”، اليوم (9 شباط 2019)، ان “الشابة عندما عادت إلى منزلها في ولاية نورث كارولينا، بدأت تسمع أصواتا غريبة من غرفة النوم، لتتوصل بعد تمحيص إلى مصدرها النابع من خزانتها الخاصة”.واشارت […]

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