2019/02/09 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد … أصدر القضاء التونسي، حكما بالحبس المؤبد على سبعة متّهمين باعتداءين إرهابيين على متحف “باردو” في العاصمة وشاطئ سوسة في سنة 2015مما تسبب بمقتل وجرح العشرات من السياح ورجال الامن .
ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ عن المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي قوله إن” متّهمين […]
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ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ عن المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي قوله إن” متّهمين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبّد لـ 7 متّهمين باعتداءي باردو وسوسة في تونس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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