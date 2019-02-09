المؤبّد لـ 7 متّهمين باعتداءي باردو وسوسة في تونس

2019/02/09 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أصدر القضاء التونسي، حكما بالحبس المؤبد على سبعة متّهمين باعتداءين إرهابيين على متحف “باردو” في العاصمة وشاطئ سوسة في سنة 2015مما تسبب بمقتل وجرح العشرات من السياح ورجال الامن .ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة / المعلومة/ عن المتحدّث باسم النيابة العامّة في تونس، سفيان السليطي قوله إن” متّهمين […]

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