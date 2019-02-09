خاص - أوكوشا: باريس سان جيرمان آجلاً أم عاجلاً سيفوز بدوري الأبطال

2019/02/09 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر توقع جاي جاي أوكوشا، النجم النيجيري، أن مسألة فوز فريقه السابق باريس سان جيرمان سيتوج بدوري أبطال أوروبا أمر حتمي.

وفشل بي إس جي تحت القيادة القطرية للفريق في الذهاب أبعد من ربع نهائي المسابقة، ولم يصل لنصف النهائي منذ 1995.

وقال أوكوشا في حوار مع "جول": "لا أملك شكوكاً حول تتويجهم بالبطولة، الأمر أصبح متى سيحدث الأمر، لا أقول هذا بصفتي لاعب سابق".



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وأكمل: "أنا مشجع كبير أيضاً، ولذا أضع الضغط عليهم للفوز بها لأنها البطولة الوحيدة التي تنقص الفريق، ينقصهم الإيمان بقدرتهم فقط".

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وأتبع النيجيري: "إذا فازوا بها مرة لن تصبج صعبة بعد ذلك، أتمنى رؤية نيمار يلعب، ولكن الفريق يضم عناصر عدة مميزة".

وختم: "برأي الإشاعات حول رحيله لن تتوقف، هذا جزء من اللعبة والبيزنس الخاص بها، لا أعرف صراحة ماذا سيحدث مستقبلاً".

ويلعب باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.





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