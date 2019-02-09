علاوي يصل الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر يقيمه البرلمان العربي

2019/02/09 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، الى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر يعقده البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية.

واضاف بيان لمكتب علاوي تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “المؤتمر يهدف الى إعداد “الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات”.

وتابع “التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في تونس الشهر المقبل”.

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