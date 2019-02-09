نائبة: تبحث مع التربية حل مشكلة 4600 طالب في اقضية الانبار الغربية انقطعوا عن الدراسة

2019/02/09 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت عضو مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، النائبة نهله حمد الراوي بعد لقائها كيل وزير التربية للشؤون الإدارية ومعاون مدير عام التقويم والامتحانات مناقشة مشكلة اكثر من 4600 تلميذ وطالب والذين انقطعوا عن الدوام خلال الاعوام السابقة بعد احتلال داعش الارهابي لاقضية عنه وراوه والقائم غربي الانبار والعمل على ايجاد صيغة حل لهم.

وقالت الراوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “نظرا للمناشدات الكثيرة من اولياء امور التلاميذ والطلبة وإدارات اقسام التربية في اقضية عنه وراوه والقائم حول مشكلة ابنائهم الطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة خلال الاعوام السابقة بسبب احتلال داعش الارهابي لمدنهم فقد تم عقد اجتماع موسع في وزارة التربية بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الأستاذ ابراهيم عبد ولي ومعاون مدير عام التقويم والامتحانات الاستاذ نعمه حربي وممثلين عن مديرية تربية الانبار حيث تم بحث ومناقشة موضوع معالجة مشاكل اكثر من 4600 تلميذ وطالب في الاقضية الغربية”.

وأضافت النائبة انه “تم خلال الاجتماع الموافقة المبدئية على جرد أسماء التلاميذ والطلبة الذين ستشملهم المعالجات من خلال استمارات خاصة والتي تم ارسالها إلى أقسام التربيه في عنه راوه القائم”.

وبينت انه “سيتم إنجاز جرد اسماء الطلبة خلال 48 ساعة القادمة وتشكيل خلية ازمة لغرض دوام اقسام التربية في الاقضية الغربية ليومي الجمعه والسبت لإنجاز قوائم الأسماء بشكل سريع وإرسالها الى وزارة التربية”.

وتابعت النائب عن الانبار نهله الراوي الى انه “سيتم متابعة الامر خلال الايام القادمة بعد ارسال قوائم التلاميذ والطلبة الى وزارة التربية بغية حل مشاكلهم بشكل جذري ولإكمال مسيرتهم العلمية وعدم ضياع مستقبلهم العلمي”.

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