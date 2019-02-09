فنزويلا.. جوايدو لا يستبعد تدخلا عسكريا أمريكيا إذا اقتضت الضرورة

2019/02/09 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خوان جوايدو، الزعيم المعارض، الذي نصّب نفسه رئيسا بالوكالة في فنزويلا، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّه مستعدّ، إذا اقتضت الضرورة، للموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ينوي استخدام سلطاته كرئيس للجمهورية بالوكالة ورئيس للبرلمان للموافقة على تدخّل عسكري خارجي في بلاده، قال جوايدو “سنفعل كل ما تقتضيه الضرورة، من الواضح أنّ المسألة مثيرة للجدل، لكن في ممارستنا لسيادتنا ولسلطاتنا، سنفعل ما هو ضروري”.

وأضاف “سنبذل قصارى جهدنا بطريقة مستقلة وسيّدة لإنهاء حالة اغتصاب السلطة و(إقامة) حكومة انتقالية و(إجراء) انتخابات حرّة”.

وتكدّست المساعدات الإنسانية الأمريكية الموجهة إلى فنزويلا في مستودعات على الحدود في كولومبيا، في حين توعّد الرئيس نيكولاس مادورو بمنع دخولها إلى بلاده.

وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناء لطلب رئيس البرلمان خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه في 23 يناير/ كانون الثاني رئيسا بالوكالة للبلاد واعترف به نحو أربعين بلدا بينها الولايات المتحدة.

والجمعة قال مادورو، إن “واشنطن اختلقت” الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير “التدخل” في بلاده.

لكنّ جوايدو يقول إنّ ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم.

وكان جوايدو (35 عاما) رئيس البرلمان الفنزويلي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في 23 يناير/ كانون الثاني 2019، وطلب من الولايات المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.

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