الرافدين يعلن اعادة افتتاح فرعه في ناحية البغدادي

2019/02/09 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين اعادة افتتاح فرعه في ناحية البغدادي بقضاء هيت في محافظة الانبار لتقديم خدماته المصرفية للزبائن .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " تم افتتاح فرع المصرف في البغدادي بحضور ممثلين عن المصرف وعدد من المسؤولين وشيوخ العشائر في المحافظة بعد عودة الاستقرار الأمني للمحافظة ".وأشار إلى إن " افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية مما سيخفف كثيرا عن أعباء الموظفين والمتقاعدين والمواطنين في المحافظة كما انه سيوفر السيولة النقدية وتنفيذ كافة المعاملات المالية الأخرى".



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