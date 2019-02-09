اغلاق مخيم لنازحي الحويجة بعد حريق اوقع ضحايا في كركوك

2019/02/09 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في البيان الذي صدر الجمعة "هذه العوائل العائدة هي آخر الاسر التي كانت قاطنة في مخيم نازراوة، وأُغلق المخيم بعد عودتها".

ولا تزال كركوك تستضيف مئات الالاف من النازحين من مناطق ومحافظات عدة.



وإسكن كثير منهم في مخيمات منتشرة على الاطراف المترامية للمحافظة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز إن باقي مخيمات كركوك ستشهد خلال الايام المقبلة عودة اغلب الاسر النازحة الى ديارها.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قالت الشهر الماضي إنها تتابع وضع النازحين بـ"قلق بالغ" خاصة أولئك الذين إسكنوا في مخيمات متداعية على اطراف المدن، وأشارت الى أن "الحل الأمثل" هو اعادة بناء مدنهم قبل ان يعودوا اليها مجدداً.

ونزح ما يقرب من خمسة ملايين شخص الى مناطق داخل العراق وأخرى في اقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن استولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وبعد طرد داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى اعادة النازحين الى ديارهم، غير أن منظمات دولية المحت الى أن الكثير من مناطقهم مازالت "غير آمنة" في الوقت الذي تنعدم فيها الخدمات الاساسية بما فيها الماء والكهرباء.





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